Speed Central: ACT Labor Day Classic at Thunder Road (VT)

Labor Day Classic – ACT – Thunder Road (VT) – 9/4/17 Last updated: September 4, 2017 at 14:43 pm

(Updated throughout the day – Be sure to refresh this page frequently)



Feature Notebook:

-200 Laps is the distance

-There is only one points race remaining after today

Pre-Feature Notebook:

-Brooks Clark led the opening practice

-Bobby Therrien led the final two practice sessions

-Mike Foster got of shape on the first lap of the first heat race, collecting Jimmy Hebert and Mike Ziter. All three cars sustained heavy damage.

-Cody Blake earned the most passing points in heat two after spinning off the top of the banking in turn one on Lap 4.

-Points leader Scott Payea had a flat tire in heat three

Starting Lineup:

Heat Race Results:

Heat One

1 41QC Jonathan Bouvrette 2 5CT Dillon Moltz 3 86VT Marcel Gravel 4 64VT Christopher Pelkey 5 04VT Matthew Smith 6 30NH Rich Dubeau 7 7VT Mike Foster 8 77MA James Linardy 9 58VT Jimmy Hebert 10 54VT Mike Ziter

Heat Two

1 16VT Scott Dragon 2 68VT Brooks Clark 3 9VT Chip Grenier 4 99VT Cody Blake 5 91QC Patrick Laperle 6 66VT Jason Corliss 7 11NY Josh Masterson 8 82MA Mark Hudson 9 42VT Matt White 10 22VT Chris Lacey

Heat Three

1 40VT Nick Sweet 2 5VT Bobby Therrien 3 27VT Kyle Pembroke 4 14VT Phil Scott 5 37VT Scott Payea 6 93CT Ray Christian III 7 21NH Oren Remick 8 28ME Rowland Robinson, Jr. 9 17VT Darrell Morin 10 38VT Tyler Cahoon

Heat Race Lineups:

Heat One

1 41QC Jonathan Bouvrette 2 77MA James Linardy 3 64VT Christopher Pelkey 4 7VT Mike Foster 5 04VT Matthew Smith 6 58VT Jimmy Hebert 7 5CT Dillon Moltz 8 30NH Rich Dubeau 9 54VT Mike Ziter 10 86VT Marcel Gravel

Heat Two

1 16VT Scott Dragon 2 11NY Josh Masterson 3 91QC Patrick Laperle 4 68VT Brooks Clark 5 9VT Chip Grenier 6 42VT Matt White 7 22VT Chris Lacey 8 99VT Cody Blake 9 82MA Mark Hudson 10 66VT Jason Corliss

Heat Three

1 93CT Ray Christian III 2 38VT Tyler Cahoon 3 27VT Kyle Pembroke 4 17VT Darrell Morin 5 40VT Nick Sweet 6 37VT Scott Payea 7 5VT Bobby Therrien 8 28ME Rowland Robinson, Jr. 9 14VT Phil Scott 10 21NH Oren Remick

Consolation Race Results:

Consi One

1 66VT Jason Corliss 2 04VT Matthew Smith 3 37VT Scott Payea 4 21NH Oren Remick 5 77MA James Linardy 6 58VT Jimmy Hebert 7 17VT Darrell Morin 8 22VT Chris Lacey

Consi Two

1 91QC Patrick Laperle 2 11NY Josh Masterson 3 42VT Matt White 4 30NH Rich Dubeau 5 38VT Tyler Cahoon 6 7VT Mike Foster 7 93CT Ray Christian III 8 28ME Rowland Robinson, Jr.

Consolation Race Lineups:

Consi One

1 04VT Matthew Smith 2 37VT Scott Payea 3 66VT Jason Corliss 4 77MA James Linardy 5 21NH Oren Remick 6 82MA Mark Hudson 7 58VT Jimmy Hebert 8 17VT Darrell Morin 9 22VT Chris Lacey

Consi Two

1 91QC Patrick Laperle 2 30NH Rich Dubeau 3 93CT Ray Christian III 4 11NY Josh Masterson 5 7VT Mike Foster 6 28ME Rowland Robinson, Jr. 7 42VT Matt White 8 54VT Mike Ziter 9 38VT Tyler Cahoon

B-Main Results

B-Main Lineup

1 58VT Jimmy Hebert 2 7VT Mike Foster 3 17VT Darrell Morin 4 93CT Ray Christian III 5 22VT Chris Lacey 6 28ME Rowland Robinson, Jr. 7 82MA Mark Hudson 8 54VT Mike Ziter

Car Count: 30 ACT Late Models

Entry List:

1 5CT Dillon Moltz 2 5VT Bobby Therrien 3 7VT Mike Foster 4 9VT Chip Grenier 5 11NY Josh Masterson 6 14VT Phil Scott 7 16VT Scott Dragon 8 17VT Darrell Morin 9 21NH Oren Remick 10 22VT Chris Lacey 11 27VT Kyle Pembroke 12 28ME Rowland Robinson, Jr. 13 30NH Rich Dubeau 14 37VT Scott Payea 15 38VT Tyler Cahoon 16 40VT Nick Sweet 17 41QC Jonathan Bouvrette 18 42VT Matt White 19 54VT Mike Ziter 20 58VT Jimmy Hebert 21 64VT Christopher Pelkey 22 66VT Jason Corliss 23 68VT Brooks Clark 24 77MA James Linardy 25 82VT Mark Hudson 26 86VT Marcel Gravel 27 91QC Patrick Laperle 28 93CT Ray Christian III 29 99VT Cody Blake 30 04VT Matthew Smith

Qualifying Format:

-Three heats (15 laps), top four adavance on ACT plus/minus system

-Two consi races (12 laps), top three advance on +/-, fourth and fifth advance and start in back

-One B-Main (laps TBA), top two to the back

-Two provisionals (one ACT 100%, one Thunder Road 80%) *if needed

Event Schedule:

1pm Post Time

-ACT Heats

-Street Stock Heats

-Flying Tiger Heats

-Road Warrior Heats

-ACT Consi Races

–Intermission

-Street Stock Feature (25 laps)

-ACT B-Main

-Flying Tiger Feature (40 laps)

–Intermission

–ACT Labor Day Classic 200

-Road Warrior Feature (20 laps)

Who to Watch For: Scott Payea, Dillon Moltz,

Title Fight: Scott Payea leads the championship by 28 points over Dillon Moltz.

The Track: Thunder Road (1/4 mile), Barre, VT

Weather: Sunny, breezy, 70 degrees

Next Series Race: Sunoco World Series at Thompson Speedway Motorsports Park (CT), Saturday, Oct. 14

What Won the Race:

The Finish:

The Skinny:

Winning Quote:

Winning Crew Chief:

Winning Chassis:

Winning Shocks:

Winning Engine:

On the Move:

Biggest Loser: