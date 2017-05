Speed Central: Short Track Super Series at Thunder Mountain

Short Track Super Series – Thunder Mountain Speedway (NY) – 5/28/17 Last updated: May 28, 2017 at 20:41 pm

(Updated throughout the day – Be sure to refresh this page frequently)

Wild action during qualifying races for tonight’s Short Track Super Series Lightning on the Mountain at Thunder Mountain Speedway. (Photo by MoJo Photos/Speed51.com)

Feature Notebook:

Pre-Feature Notebook:

Danny Creeden, the 2016 Thunder Mountain Modified Champion has kicked off the season with a couple wins and could be unstoppable tonight.

Andy Bachetti, Danny Creeden, Barry White, Jeremy Smith, and Stewart Friesen were all impressive in qualifying

Brian Malcolm draws the pole position for the Lightning on the Mountain 50-lap Short Track Super Series event.

Tommy Meier had to take a provisional to get into the event, keep an eye on #3 in the feature.

Nick Nye has a lot of Thunder Mountain experience and is gaining ground in the modified division

NASCAR Craftsman Truck Series driver Stewart Friesen will be a tough contender tonight.

STSS Lightning on the Mountain Starting Lineup:

1) 119 Brian Malcolm

2) 20c Craig Hanson

3) 6nn Nick Nye

4) 16x Danny Creeden

5) 4 Andy Bachetti

6) 46 Jeremy Smith

7) 19x Chris Stull

8) 44f Stewart Friesen

9) 49 Sam Allen

10) 44 Anthony Perrego

11) 63 Byron Worthing

12) 20r Nick Rochinski

13) r21 Ryan Jordan

14) 91 Billy Decker

15) b16 Alan Barker

16) 1r Adam Hilton

17) 42 Colton Wilson

18) 48 Jerry Higbie

19) 3d Matt DeLorenzo

20) 84 Gary Tiomkins

21) 17z Brian Krummel

22) 90 Rick Wilk

23) 14z Brad Szulewski

24) 131 Barry White

25) 3 Tommy Meier (Provisional)

26) 6h JR Hurlburt (Provisional)

27) 222 Chad Cook (Buy In)

28) 02 Cory Costa (Buy In)

29) 27 Brent Wilcox (Buy In)

Heat Race Results:

Heat Race #1 Results:

1) 46 Jeremy Smith

2) 49 Sam Allen

3) 63 Byron Worthing

4) 3 Tommy Meier

5) 48 Jerry Higbie

6) 84 Gary Tomkins

7) 90 Rick Wilk

8) k3 Danny Cronk

9) 30-06 Kurt Hundeland

Heat Race #2 Results:

1) 44f Stewart Friesen

2) 19x Chris Stull

3) 20r Nick Rochinski

4) 42 Colton Wilson

5) 22c Charlie Hendrickson

6) 6h JR Hurlburt

7) 5* Tyler Siri

8) 97t Danny Tyler

9) 222 Chad Cook

Heat Race #3 Results:

1) 4 Andy Bachetti

2) 44 Anthony Perrego

3) r21 Ryan Jordan

4) 131 Barry White

5) 14z Brad Szulewski

6) 3d Matt Delorenzo

7) m7 Mike Nagel, Jr.

8) 82s Roy Shields

9) 11 Donnie Lawson

Heat Race #4 Results:

1) 6nn Nick Nye

2) 20c Craig Hanson

3) 91 Billy Decker

4) 1r Adam Hilton

5) 17z Brian Krummel

6) 27 Brent Wilcox

7) b17 Randy Brokaw

8) 34 Billy Spoonhower

9) 60j Brandon Martin

Heat Race #5 Results:

1) 16x Danny Creeden

2) 119 Brian Malcolm

3) b16 Alan Barker

4) 02 Cory Costa

5) 73 Steven Deinhardt

6) 0 Dan Humes

7) 45 Michael Ward

8) 109 Brett Barrett

9) 19j Stacy Jackson

Heat Race Lineups:

Heat Race #1 Starting Lineup:

1) 30-06 Kurt Hundeland

2) 63 Byron Worthing

3) 49 Sam Allen

4) 48 Jerry Higbie

5) 90 Rick Wilk

6) 3 Tommy Meier

7) 46 Jeremy Smith

8) k3 Danny Cronk

9) 84 Gary Tomkins

Heat Race #2 Lineup:

1) 5* Tyler Siri

2) 19x Chris Stull

3) 97t Danny Tyler

4) 44f Stewart Friesen

5) 6h JR Hurlburt

6) 222 Chad Cook

7) 22c Charlie Hendrickson

8) 42 Colton Wilson

9) 20r Nick Rochinski

Heat Race #3 Lineup:

1) 82s Roy Shields

2) 44 Anthony Perrego

3) r21 Ryan Jordan

4) 14z Brad Szulewski

5) m7 Mike Nagel, Jr.

6) 4 Andy Bachetti

7) 131 Barry White

8) 3d Matt DeLorenzo

9) 11 Donnie Lawson

Heat Race #4 Lineup:

1) 6nn Nick Nye

2) 20c Craig Hanson

3) 17z Brian Krummel

4) 60j Brandon Martin

5) 27 Brent Wilcox

6) 34 Billy Spoonhower

7) 91 Billy Decker

8) b17 Randy Brokaw

9) 1r Adam Hilton

Heat Race #5 Lineup:

1) 119 Brian Malcolm

2) 45 Michael Ward

3) 0 Dan Humes

4) 16x Danny Creeden

5) 22j Stacy Jackson

6) 73 Steven Deinhardt

7) b16 Alan Barker

8) 109 Brett Barrett

9) 02 Cory Costa

Consolation Race Results:

Consolation Race #1 Results:

1) 1r Adam Hilton

2) 3d Matt DeLorenzo

3) 90 Rick Wilk

4) 11 Donnie Lawson

5) 22c Charlie Hendrickson

6) b17 Randy Brokaw

7) 3 Tommy Meier

8) 73 Steven Deinhardt

9) 109 Brett Barrett

10) 97t Danny Tyler

Consolation #2 Results:

1) 42 Colton Wilson

2) 84 Gary Tomkins

3) 14z Brad Szulewski

4) 27 Brent Wilcox

5) 02 Cory Costa

6) 60j Brandon Martin

7) 45 Michael Ward

8) 82s Roy Shields

9) 5* Tyler Siri

10) 30-06 Kurt Hundeland

Consolation #3 Results:

1) 48 Jerry Higbie

2) 17z Brian Krummel

3) 131 Barry White

4) 6h JR Hurlburt

5) 0 Dan Humes

6) 22j Stacy Jackson

7) k3 Danny Cronk

8) 222 Chad Cook

9) m7 Mike Nagel, Jr.

10) 34 Billy Spoonhower

Consolation Race Lineups:

Consolation #1 Lineup:

1) 3 Tommy Meier

2) 1r Adam Hilton

3) 22c Charlie Hendrickson

4) 73 Steven Deinhardt

5) 3d Matt DeLorenzo

6) 90 Rick Wilk

7) b17 Randy Brokaw

8) 97t Danny Tyler

9) 109 Brett Barrett

10) 11 Donnie Lawson

Consolation #2 Lineup:

1) 42 Colton Wilson

2) 02 Cory Costa

3) 14z Brad Szulewski

4) 84 Gary Tomkins

5) 27 Brent Wilcox

6) 5* Tyler Siri

7) 45 Michael Ward

8) 82s Roy Shields

9) 30-06 Kurt Hundeland

10) 60j Brandon Martin

Consolation #3 Lineup:

1) 131 Barry White

2) 48 Jerry Higbie

3) 17z Brian Krummel

4) 6h JR Hurlburt

5) 0 Dan Humes

6) m7 Mike Nagel, Jr.

7) k3 Danny Cronk

8) 34 Billy Spoonhower

9) 222 Chad Cook

10) 22j Stacy Jackson

Car Count:

45 Short Track Super Series Modifieds are on hand here at Thunder Mountain.

Qualifying Format:

5 Heat Races followed by 3 consolation events, then the 50 lap Lightning on the Mountain.

Who to Watch For:

Stewart Friesen, Andy Bachetti, Anthony Perrego, Danny Creeden (2016 Thunder Mountain Champion)

Partly cloudy, slight breeze, near 70 degrees, a great night for racing!

Next Series Race:

The next Short Track Super Series event is a combo North/South event at Big Diamond Speedway on June 6th.

